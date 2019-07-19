Fındığa desteğin artırılması talebi

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Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu
, fındık tarımına ve üreticisine verilen desteğin, yeniden değerlendirilmesinin yanı sıra güncel ekonomik şartlara uyarlanması istendiklerini bildirdi.
Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fındık tarımıyla ilgili maliyetlerin sürekli artmasına rağmen, fındık fiyatları ve üreticisine verilen tarımsal desteğin aynı kaldığını belirtti.
Bu yıl fındık üreticisinin verim açısından yüzünün güleceğini ifade eden Türkoğlu, şunları kaydetti:
"Fındık işçisi çalıştırma ücretinin 70 liradan 83 liraya yükseldi. Fındık üreticisinin maliyetleri göz önüne alınarak, fındık taban fiyatı açıklanırsa, çiftçirahatlayacaktır. Geçen yıl açıklanan fiyatın üstünde bir fiyataçıklanmasını bekliyoruz. Fiyatlar, rekolte çalışmalarına göre belirlenirse yine fındıkfiyatlarında ve fındık ticaretinde farklılıklar olacaktır. Bir ay önce yapılan çalışmayla 775 bin ton olarak, tespit edilen rekoltenin bugünle arasında uzun bir zaman farkı bulunmaktadır. Rekolte hesaplamasında sonrafındıkta külleme hastalığı arttı ve fındık dökülmeye başladı. Fındıktan kazanç sağlayamayan çiftçiler, fındık tarımından vazgeçme noktasınagelmektedir. Bu noktada çiftçileri tekrardan tarıma yönlendirmek amacıyla 1. sınıf arazi sıfatı ile desteklemedışı kalan araziler ile 2B arazisi sahipli çiftçilerde alan bazlı desteklemelerinden yararlandırılması olumlu bir etkisağlayacaktır.Ülkemize tarım ürünlerinden en fazla döviz getiren fındığın desteklenmesinin, ülkemiz ve üreticilerimiz açısından çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum."