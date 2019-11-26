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Fındık ağaçları mevsimi şaşırdı

Hava sıcaklığının yüksek seyretmesi fındık ağaçlarını etkiledi.

26.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:00Fındık ağaçları mevsimi şaşırdı
Hava sıcaklığının yüksek seyretmesi fındık ağaçlarını etkiledi.
'un ilçesinde fındık püskülleri (erkek tozlayıcı) açmaya başladı. Normal şartlarda Şubat ayında olgunlaşan fındık püskülleri Kasım ayı sonu itibarıyla açmaya başladı. Püsküllerin sıcak havalar nedeni ile açmasına rağmen fındıkların dişi organı olan karanfillerin ise açmadığı gözlemleniyor.
Fındığın döllenebilmesi için erkek ve dişi organların aynı dönemde olgunlaşarak açması gerektiğini belirten fındık üreticileri yaşanılan durumun normal olmadığını belirtirken, rekoltenin etkilenip etkilenmeyeceği konusu ise henüz bilinmiyor.
(İHA)

Ayvacık, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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