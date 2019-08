Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında "Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu" açıklandı.Fındık hasadı törenine katılmak üzere Ordu'ya gelen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tarım bakanları, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda bir araya geldi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, fındığın kendileri için son derece önemli bir ürün olduğunu söyledi.Türkiye'nin 5-6 stratejik ürünü olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu ürünlerde Türkiye ya birinci ya ikinci durumda ve fiyatını da Türkiye yapıyor ve yapmalı. Bu anlamda fındık bu ürünlerin en başını çeken, Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'nu oluşturan, yani tarımsal ihracatının yüzde 10'nu oluşturan, bugün 600 bin aileye ekmek olan, yaklaşık da 700 bin hektar alanda, yani Türkiye'nin kabaca ekilen alanlarının yüzde 10'u kadar sahip olduğumuz bir ürünümüz." dedi.Pakdemirli, "Karadeniz" denince akla "fındık" ve "futbol" geldiğini, bunun dışında çok fazla bir şey konuşulmadığına işaret ederek, Karadeniz'in ayrıca göç veren bir yer olduğunu ancak bundan sonra öyle olmayacağını, geriye dönüşlerin de başlayacağını vurguladı."Çok kıymetli belediye başkanının yapacağı projelerle beraber bunlara da inanıyoruz ama fındık, vatandaşımızın, hemşehrilerimizin eviyle köyüyle bağlantısını sağlıyor. Yani gurbette olup İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde çalışıp fındık zamanı mutlaka buraya uğrayıp fındığını toplayıp hemşehrilerimiz gidiyor." ifadelerini kullanan Bakan Pakdemirli, fındığın böyle bir sosyolojik tarafının bulunduğunu da dile getirdi.Pakdemirli, "O yüzden özellikle de küçük üreticilerimizin üretimin içerisinde olduğu ve bizim de bakanlık olarak aile işletmelerini desteklemek durumunda olduğumuz bir pozisyonda fındık üreticisini memnun etmek konusunda, elimizden gelen gayreti gösterme konusunda her türlü inisiyatifi aldık." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendilerine ışık ve cesaret verdiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:"Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu fiyatlar, biliyorsunuz, tekraren söyleyelim, Giresun kalite için 17 lira, levant kalite için 16,5 lira, sivri kalite için de 15,5 lira. Bunların da aşağı yukarı kabaca alan bazlı ve diğer destekleri düşündüğümüz zaman 2 lira da destek kiloda geliyor. Yani üreticinin, müstahsilin eline 19 lira gibi bir rakam geçmiş olacak.Yani biz hem Batı Karadeniz hem Doğu Karadeniz bunların ortalamalarına baktığımız zaman fındığın maliyetlerini 10 liralar civarında görüyoruz. O yüzden fındık gerçekten bereketli bir ürün. Ordu'ya, Giresun'a, Karadeniz'e hakikaten bereket getiren bir ürün. O anlamda da tabii ki üreticimizin daha fazla kazanıyor olması bizi çok memnun ediyor."Bakanlıklarının birkaç önceliği ve görevi olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Bir tanesi üreticiyi sonuna kadar korumak, diğer tarafta da tüketicinin de çok pahalıya yememesi ama bu bir ihracat ürünü olduğu için ve fındığın çok önemli bir kısmı, yani yüzde 90'a yakın kısmı belki ihraç edildiği için bu sebeple bu fiyatın ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olacağını düşündük." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Pakdemirli, nisan ayında gerçekleştirdikleri çalıştayda "Fındığa sahip çıkacağız" dediklerini anımsatarak, bu çalıştaydan çıkan sonuç bildirgesine birebir uyduklarını ifade etti."Fındık, Türkiye ekonomisi için çok önemli"Çalıştayda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak hasat zamanından önce fiyat açıklanması ve TMO'nun piyasaya girmesi gerektiğinin söylendiğini hatırlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:"Bunu da şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle gerçekleştirmiş olduk. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa hasattan önce bir ürünün fiyatını açıklıyoruz ve alımıyla ilgili fiyat yapıcı mekanizmayı ortaya koyuyoruz. Fındıkla ilgili çalışmalarımız da bunlarla sınırlı kalmadı. Uluslararası kabuklu meyveler kongresine ilk defa bakan düzeyinde bir katılım sağladık ve ben gittim. Dünyanın öbür ucu Amerika'ya gittim. Tek şunu söyledim, biz Türkiye olarak dünyada üretilen fındığın, kabuklu meyvenin 3'te 2'sini üretiyorsak biz bu işlerin içerisinde olacağız ve fiyatı biz yapacağız ve o mesajı da orada verdik. Sadece o mesajı vermeye gitmiştim. Yani fındık bizim için çok önemli, Türkiye ekonomisi için çok önemli. İhracatımızın, dediğim gibi yüzde 10'u tarımsal ihracatımızın sadece fındıktan geliyor. Sadece Karadeniz, Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce, bu bölgeler için değil, tüm Karadeniz için gerçekten fındık çok önemli. Uluslararası birlikteliklere inanmamız ve bu konuda da mesafe almamız gerekiyor."Pakdemirli, fındığın tohumdan çatala kadar olan zincirini hep beraber programlama, planlama ve tek vücut olunmasının önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çünkü Türkiye bu işte en büyük ama Azerbaycan ve Gürcistan da önemli üreticiler arasında. Dünyada 5 büyük üreticinin 3'ü burada. Diğer üreticiler de gelmek isterse onlara da gönlümüz, kapımız açık. Bölgesel işbirlikleri önemseme anlamında bu bölgeden böyle bir inisiyatife başlamış olmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Teknik ekiplerimiz bir araya geldi, ortak çalışmalar yürüttük ve bugün itibari ile karşınıza 3 bakan olarak hazır, Karadeniz'imizin bu güzel ilinde, Ordu ilinde karşınıza çıktık."Üç ülke arasındaki fındık işbirliği deklarasyonuBakan Pakdemirli, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasındaki "Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu"nu açıkladı.Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:"Bu deklarasyonu Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek, fındık alanında işbirliğini geliştirmek, üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan bilimsel, teknik ve teknolojik işbirliğini sağlamak ve fındık alanında daha yakın bir işbirliği geliştirmek, ortak yararları ve ortak çıkarları gözetmek amacıyla yapmaktayız. Bu deklarasyon, dünya fındık üretiminde en büyük paya sahip ilk 5 ülke içerisinde yer alan 3 ülke olarak omuz omuza, bir arada, fındığın anavatanında, kültür fındığının dünyaya yayıldığı topraklarda, fındığın üretimini, kalitesini ve verimini artırmak, hastalık ve zararlılarla mücadele, yeni çeşitlerin geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarını ortaya koymaktadırlar.Biz 3 bakan olarak her zaman üretenin ve tüketenin yanındayız. Yeni çeşitleri üreticimize sunmak, verim ve kaliteyi arttırmak, bölgemizdeki hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, ürün kalitesi ve çeşitliliğini arttırarak fındığa katma değer kazandırmak ile kaliteli ürünün tüketicilere ulaşması yönündeki stratejik işbirliğimizde kararlı olduğumuzu açıklıyoruz."Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili de fındığa ilişkin işbirliğinin her üç ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.Konuşmaların ardından üç ülkenin bakanları, birbirlerine hediyeler takdim etti.Programa, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergun Taşcı, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile diğer ilgililer katıldı.