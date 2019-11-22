"Fındık altına dönüştü"

Sanayici iş adamı Mustafa Demirci son yıllarda en yüksek rekolteyle, rekor denilebilecek ihracatı gerçekleştirilen fındığın fiyatının da yükselerek devam ettiğini söyledi.



Fındığın altına dönüştüğünü ifade eden Giresun Ticaret Borsası eski başkanı ve iş adamı Mustafa Demirci, fındığın artık kabuklu değil nihai ürün olarak pazarlanması gerektiğine dikkat çekti.



Demirci, "2019 yılında 820 bin ton kabuklu fındık rekoltesi gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmini rekoltenin yüzde 75'i pazara indi. Yani üreticiden tüccara, FİSKOBİRLİK'e, TMO'ya satılmış durumda. Şuana kadar ise 207 bin ton kabuklu fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşık 103 bin ton iç fındık ediyor. Bu ihracat son yılların en yüksek rekoltesindeki ihracat. Türkiye ihracatını özellikle Almanya, İtalya ve son yıllarda Çin'e gerçekleştirdi. Son yıllarda ilk defa Çin yüksek miktarda fındık almaya başladı. Bu yıl fındığın altına dönüştüğünü gördük. Daha önceki yıllarda rekolte düşükse fiyatlar yüksek, fiyatlar yüksek ise rekolte düşük oluyordu. Ancak bu yıl son yılların en yüksek rekoltesine rağmen fındık fiyatları da yükselmeye devam ediyor."



"Türkiye fındıkta nihai üretime geçmeli"



Türkiye'nin fındığı nihai ürüne dönüştürmesiyle daha fazla ihracat elde edebileceğini de kaydeden Demirci, "Fındık Türkiye'de yüzde 10 sanayide kullanılıyor. Avrupa'da ise yüzde 90 sanayide kullanılıyor. Türkiye bu konuda bir atılıma geçti fakat yeterli değil. Fındığın Türkiye'de sanayide kullanılma oranı arttıkça ihracat geliri de artacaktır. Bu durumu şöyle özetleyebiliriz biz ham madde olarak ihracat yapıyoruz, Avrupa'da nihai ürünlere dönüştürülerek tekrar bize pazarlanıyor. Biz de ham madde olarak ihraç ettiğimiz ürünü tekrar ithalatını yapmış oluyoruz. Oysaki biz ithal ettiğimiz fındık ürünlerini üreterek ihracat çeşidimizi artırabiliriz."



"Üretici, üretim miktarını artırmalı"



Türkiye'de fındık üretiminin artırılması gerektiğini de ifade eden Demirci, "Son yıllar göstermektedir ki üreticilerin fındık bahçelerine sırtını döneme değil, yüzünü dönme zamanıdır. Fındık bahçelerimizin bakıma ihtiyacı vardır. Fındık bir orman ürünü değil, tarım ürünüdür. Ne kadar bakarsak o kadar verim alırız. Gelecek 10 yıl içerisinde fındığın daha da önemli bir gıda ürünü haline geleceğini öngörebiliyoruz. Bu yüzden üreticilerimiz bahçelerine her zamankinden daha çok bakım yaparak üretim miktarını artırmalıdır."



Fındık mamulleri çeşidine çikolatayı katacak



Kendi tesislerinde yeni atılımlarında gerçekleşeceği müjdesini veren Demirci, "Şuanda kendi fabrikamızda 120 kişiye istihdam sağlayarak fındık mamulleri üretiyoruz. Üreticiden kabuklu olarak aldığımız fındığı kavrulmuş, kıyılmış, beyazlatılmış ve ezme halinde mamul haline getiriyoruz. Ancak hedefimizde çikolata üretimi bulunmaktadır ve bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu üretimi gerçekleştirmek hem yöre istihdamına hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA