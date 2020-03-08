Fındık bahçelerinde baharın müjdecisi menekşeler açmaya başladı
Giresun'da bahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının yavaş yavaş yükselmeye başlamasıyla birlikte menekşeler açmaya başladı.
08.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:58
Giresun 'da bahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının yavaş yavaş yükselmeye başlamasıyla birlikte menekşeler açmaya başladı.
Türkiye 'de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok il kar altındayken, Giresun'da baharın müjdecisi olarak bilinen menekşeler fındık bahçelerinde açmaya başladı. Yaban menekşeleri vatandaşlara baharın güzel yüzünü gösterdi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok yerin kar altında olduğunu hatırlatan Ali Bilge, "Bizde menekşeler açtı mı fındık bahçelerinde çalışma zamanı gelmiş demektir. Artık önce fındık bahçelerinde bakım yapma, ardından ise yaylalara hazırlık vakti gelmiştir. Bu sene Giresun köylerine ve yaylalara çok kar yağdı. Bu aylarda yüksek kesimler hala az da olsa karla kaplı ama sahile yakın köylerde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte fındık dalları tomurcuklanırken, bahçeleri süsleyen menekşeler de kendini gösterdi" dedi. - GİRESUN
Türkiye 'de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok il kar altındayken, Giresun'da baharın müjdecisi olarak bilinen menekşeler fındık bahçelerinde açmaya başladı. Yaban menekşeleri vatandaşlara baharın güzel yüzünü gösterdi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok yerin kar altında olduğunu hatırlatan Ali Bilge, "Bizde menekşeler açtı mı fındık bahçelerinde çalışma zamanı gelmiş demektir. Artık önce fındık bahçelerinde bakım yapma, ardından ise yaylalara hazırlık vakti gelmiştir. Bu sene Giresun köylerine ve yaylalara çok kar yağdı. Bu aylarda yüksek kesimler hala az da olsa karla kaplı ama sahile yakın köylerde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte fındık dalları tomurcuklanırken, bahçeleri süsleyen menekşeler de kendini gösterdi" dedi. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fındık bahçelerinde baharın müjdecisi menekşeler açmaya başladı
Etiketler : Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Giresun, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
Güncel
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz