Fındık bahçelerinde temizlik çalışması

Ünye Orman İşletme Müdürü Aşkın Ozan Aydın, fındık hasadından sonra bahçe temizliği yapan üreticilerin olası orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık bahçelerinde hasat sonrası yapılacak temizleme çalışmalarında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ormanların, bir ülkenin milli serveti olduğunu ifade eden Aydın, "Milli servetimiz olan ormanlarımızın önemini ve yararlarını bütün vatandaşlarımız biliyor. Yanan ormanlarımız ise tekrar geri gelmesi uzun zamanlar alıyor. Bütün canlı ve cansız tabiat büyük zararlar görüyor." diye konuştu.

Orman yangınlarının yüzde 80'inin insan kaynaklı olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarının yüzde 80'i insan kaynaklı, yüzde 20'si ise diğer kaynaklı sebepler. Karadeniz Bölgesi'nde ve Ünye'de fındık bahçeleri çok olduğundan bahçelerde hasat sonrası temizliği ve sonbahar temizliği yapılıyor. Temizlik sonrasında çıkan artıklar yakılıyor. Yakma işlemindeki dikkatsizlik sonucu ister istemez ormanlara da sıçrama oluşabiliyor. Fındık hasadından sonra bahçe temizliği yapan üreticilerimizin olası orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz."

Aydın, ayrıca ormanlara yakın bölgelere sigara izmariti atılmaması konusunda uyarıda bulundu.