10.06.2019 18:56
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Fındık bahçesinde iki yavru karaca bulundu

Fındık bahçesinde iki yavru karaca bulundu

Düzce'de fındık bahçesinde bulunan yavru karacalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Düzce'de fındık bahçesinde bulunan yavru karacalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Çilimli ilçesine bağlı Bıçkıbaşı köyündeki fındık bahçesine giden bir kişi, 2 yavru karaca gördü. Yavruları evine getiren vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yavruları teslim alamdan önce annelerinin gelme ihtimaline karşı bir süre karacaların bulunduğu alanda bekledi.
Anne karacanın gelmemesi üzerine teslim alınan yavrular, vücutlarındaki hafif yaraların tedavisi ve veteriner gözleminin ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.
Yavruların, 3 aylık süt bakımı ve 6 aylık doğal yaşam bakımlarının ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Çilimli, Düzce, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel