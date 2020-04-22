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Fındık bahçesinde saç tıraşı

Fındık bahçesinde saç tıraşıORDU'nun Fatsa ilçesinde Emine Özcüre (52), koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapalı olması nedeniyle eşi Ahmet Özcüre'nin (50) saçını, fındık bahçesinde tıraş etti.

22.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:20
Fındık bahçesinde saç tıraşı
ORDU'nun Fatsa ilçesinde Emine Özcüre (52), koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapalı olması nedeniyle eşi Ahmet Özcüre'nin (50) saçını, fındık bahçesinde tıraş etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle berberler kapatılınca halk da tıraş için farklı yöntemler geliştirdi. Ordu 'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Emine Özcüre, 28 yıllık eşi Ahmet Özcüre'nin saçlarını fındık bahçesinde tıraş etti. Eşini çok sevdiğini söyleyen Ahmet Özcüre, "Nikah masasına oturduğumuzda imzamızı 'iyi günde ve kötü günde' diye attık. Koronavirüs nedeniyle berberler kapalı olduğu için artık eşim beni tıraş ediyor. Böyle bir eşe sahip olduğum için çok mutluyum? dedi.
Herkesin zor günler geçirdiğini belirten Emine Özcüre de "Tabi ki eşimin bu zor zamanında yanında olacağım. İnşallah bugünler geçecek, normal hayatımıza döneceğiz? diye konuştu. Fındık bahçesinde saç tıraşı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fatsa, Ordu, Güncel
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