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Fındık bahçesinde tartıştığı ağabeyi ve yeğenini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, Mustafa Bilgin (44) fındık bahçesinde arazi konusunda tartıştığı ağabeyi ve yeğeninin üzerine tüfekle ateş etti.

16.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:19
Fındık bahçesinde tartıştığı ağabeyi ve yeğenini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, Mustafa Bilgin (44) fındık bahçesinde arazi konusunda tartıştığı ağabeyi ve yeğeninin üzerine tüfekle ateş etti. Hüseyin Bilgin (45) yaşamını yitirirken, oğlu ise yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Kurucaşile'ye bağlı Paşalılar Köyü Akyolaltı mevkiindeki fındık bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın 'da mobilya dükkanı olan Hüseyin Bilgin oğlu Berat Bilgin (21) ile birlikte köydeki kardeşi Mustafa Bilgin'in bulunduğu fındık bahçesine geldi. İki kardeş arasında başlayan arazi tartışması kavgaya dönüştü. Mustafa Bilgin bahçede bulunan barakadaki av tüfeğini alarak, ağabeyi Hüseyin Bilgin'e ve bu sırada kaçmaya çalışan yeğeni Berat Bilgin'e ateş etti. Fındık bahçesinden yaralı olarak kaçan Berat Bilgin durumu köylülere bildirdi. Köyde yol çalışması yapan Özel İdare ekipleri yaralanan Berat Bilgin'i alarak Bartın Kurucaşile yol ayrımına kadar gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayın ardından köydeki kahveye giden Mustafa Bilgin vatandaşlara, 'Ben ağabeyimi öldürdüm. Jandarmayı arayın' dedi. Vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Mustafa Bilgin jandarma ekiplerine teslim oldu. Fındık bahçesine giden sağlık ekipleri Hüseyin Bilgin'in boğazına isabet eden saçmalarla öldüğünü tespit etti. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Hüseyin Bilgin'in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Paşalılar Köyü Muhtarı Asım Bulut, 'Olayın yer davası, miras davası olduğunu biliyoruz.' dedi.

Yaralanan gencin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Bilgin, Kurucaşile, Bartın, Güncel
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