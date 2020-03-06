Fındık bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen kişi öldü

Trabzon
'un Sürmene
ilçesinde, fındık bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Letran Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Temel Cerrah, fındık bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı.
Bir süre sonra dumandan etkilenen Cerrah, dengesini kaybederek alevlerin üzerine düştü.
Yakınlarının haber
vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Cerrah'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.