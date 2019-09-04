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Fındık banyosu yapan kedi sosyal medyada ilgi gördü

Fındık banyosu yapan kedi sosyal medyada ilgi odağı olduSAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde toplanan fındığın içerisine yatarak adeta fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

04.09.2019 19:24
Fındık banyosu yapan kedi sosyal medyada ilgi odağı oldu
SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde toplanan fındığın içerisine yatarak adeta fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Kozluk Mahallesi'nde vatandaşlar topladıkları fındıkları yere sererek kurumaya bıraktılar. Bir süre sonra kurumaya bırakılan fındıkların içerisine giren kedi o anların keyfini çıkardı. Fındıkların içerisinde yatan kedinin, bir yandan adeta fındık banyosu yaptığı diğer yandan ise vatandaşların ilgi ve sevgisinin tadını çıkardığı görüntüler sosyal medyaya yüklendi. Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede büyük beğeni kazandı. Binlerce kişinin paylaştığı video sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.
Fındık banyosu yapan kedi sosyal medyada ilgi gördü

Sakarya, Kocaali, Genel

Kaynak: İHA

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