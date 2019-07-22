Fındık bölgesi milletvekilleri Bakan Pakdemirli ile biraraya geldi

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti Milletvekilleri tarafından oluşturulan "Fındık Çalışma Grubu"nun Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile biraraya geldiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekilleri olarak Pakdemirli ve ilgililerle 2019 yılı fındık hasadı öncesi değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Milletvekillerinin, TMO'nun alım için görevlendirilmesi, alım kampanyasının ağustos ayının ilk haftasında açıklanması, fiyatların üreticiyi tatmin edecek düzeyde olmasını gibi talepleri ilettiklerini vurgulayan Öztürk, yine FİSKOBİRLİK'e alımlarda etkin rol verilmesi isteğinin de Pakdemirli'ye aktarıldığını kaydetti.

Fındık üretimi yapılan bölgelerin milletvekilleri olarak üreticilerin talep ve beklentilerine tercüman olmaya çalıştıklarını aktaran Öztürk, şunları ifade etti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, bakan yardımcıları ve TMO genel müdürü ile 2019 yılı fındık hasadı öncesi çalışma toplantısında bir araya geldik. 2019 yılı ürünü fındık piyasasının düzenlenmesi, fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması ve alım politikalarına ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. 700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin ve bölgemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili nihai kararı hükumetimiz verecek."

Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda olduğu gibi bu sene de fındık üreticimizin mağdur olmaması için hükumetimizin gereken adımları atacağına inanıyoruz. Bölge milletvekilleri olarak sürecin takipçisiyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplantıda dile getirdiğimiz konular üzerinde gerekli çalışmaları yapıp kamuoyunu önümüzdeki günlerde bilgilendirecektir."

Kaynak: AA