’Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi’, işçi ve üreticileri memnun etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ve fındık işçileri ile üreticileri buluşturan "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", bahçe sahipleri ile işçileri memnun etti.

Proje ile bahçe sahiplerine işçi, işçilerin de bahçe işi bulmasına yardım edilirken, ilk defa uygulanan proje kapsamında yeni sezon fındık hasadı başladı.

Proje Koordinatörü Asım Suyabatmaz, Perşembe ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde projeden faydalan işçileri ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Suyabatmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl belirli ilçelerde deneme amacıyla gerçekleştirdikleri fındık toplama işlemini, bu yıl geniş kapsamlı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in vizyonel bakış açısı ile tarımda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini belirten Suyabatmaz, şöyle devam etti:

"Fındık üreticileri ve işçileri buluşturduğumuz projemiz şu an istediğimiz şekilde ilerliyor. Hayata geçirdiğimiz proje sayesinde ilimizde istihdam başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlarımıza katkı sağladık. Proje sayesinde bahçe sahipleri darda kalmadı, fındık işçileri işsiz bırakılmadı. İl dışına çıkan milyonlarca lira, bu proje sayesinde ilimizde kaldı. "

"Proje bizim olduğu kadar işçi kardeşlerimiz açısından da önemli"

Bahçe sahibi İlhami Demir de geçmiş yıllara oranla fındık işçisi bulma konusunda zorluk çekmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl fındık sezonu gelmeden fındık işçisi bulmak için gitmediğimiz, aramadığımız yer kalmıyordu. Bulduğumuz işçiler de fındık toplama konusunda yeterli olmuyordu. Belediyemizin hayata geçirdiği bu proje sayesinde bu yıl işçileri memleketimizden birebir görüşme sonunda aldık. Hem tecrübeli hem de uygun fiyata geliyor. Bu proje bizim olduğu kadar işçi kardeşlerimiz açısından da önemli."

Fındık işçisi Levent Güler ise hayata geçirilen projenin iş bulma konusunda kendilerine büyük fayda sağladığını dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeden yararlandık. Proje bizim için çok iyi oldu. Geçmiş yıllarda iş bulma konusunda sıkıntı çekiyorduk. Ancak bu yıl bu proje sayesinde hiç zorluk çekmedik." değerlendirmesinde bulundu.