Fındık dalından yapılan ok ve yaylar yarıştı

Ordu'da, fındık dalından geleneksel ok ve yay yapımı yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Altınordu ilçesi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen yarışmada, tamamen fındık dalları kullanılarak yapılan ok ve yaylar, jürinin beğenisine sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, burada yaptığı konuşmada, Ordulu olup da fındık bahçesinde ok ve yay yapmayanın bulunmadığını belirterek, "Çünkü nesilden nesile geleneksel olarak devam etmektedir. Çocukluğumuzdan itibaren hepimizin iyi kötü ok veya yay çalışmamız olmuştur. Bu açıdan anlamlı bir yarışma düzenleme kararı aldık." dedi.

Gelenekleri yaşatmanın önemine dikkati çeken Genç, şunları söyledi:

"Yine birçok ilçemizde okçuluk sporu yapılıyor. Amacımız ata sporumuz olan okçuluğa gençlerimizi yönlendirmek. Çünkü okçuluk olimpik spor ve bize en yakın, atalarımızın genlerinden bize miras bir spor diyebiliriz. Bu manada daha çok gencimizi bu spora başlatmak istiyoruz. Artık bütün ülkeler spor ile yarışıyor."

Mustafa Genç, Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nın 4-7 Temmuz'da Ordu'da gerçekleştirileceğini de kaydetti.

Konuşmanın ardından jüri, fındık dalından yapılan 33 ok ve 32 yayın işçiliği ve görselliğini değerlendirdi.

Ok ve yayda dereceye giren yarışmacılara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Katılımcıların deneme atışlarının ardından yarışma sona erdi.

