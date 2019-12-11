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Fındık fiyatı, üreticileri bahçelerine yönlendirdi

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, üreticilerin fındık fiyatlarından memnun olduğu zaman bahçelerinde tüm bakımların yapıldığını belirtti.

11.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:40Fındık fiyatı, üreticileri bahçelerine yönlendirdi
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, üreticilerin fındık fiyatlarından memnun olduğu zaman bahçelerinde tüm bakımların yapıldığını belirtti.
Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin fındık fiyatından memnun olduğunu söyledi.
Fındık da fiyat yüksek oldukça üreticilerin fındık bahçelerin de tüm bakımlarını yaptığını ifade eden Başaran, "Sevindirici olan fındık üreticilerinin bahçelerine ilgi gösteriyor olmaları. Bu da fındık için iyi diye düşünüyorum. Bunu sahada görüyoruz. Fındık fiyatları ile doğru orantılı olarak bir şey. Fındık fiyatları üreticinin beklediği seviyelerde olduğu zaman üreticilerimiz bahçelerine bakım yapıyor. Bu yıl da bizim gözlememiz nereye gittiysek hemen hemen köylerde üreticilerimizi yani herkesi bahçede görüyoruz. Dolayısıyla sezon itibarıyla yapması gereken şeyleri üreticilerimiz yapıyor." dedi.
Başaran, üreticilerin kış bakımlarını yaptığını vurgulayarak, "Fındık üreticilerimizde bilinç oluşmuş. Mesela dal kesim, gübreleme, kireçleme yapıyorlar. Ancak kireçlemede toprak tahlili yapılması gerektiğini söylüyoruz. Toprak tahlili neticesinde çiftçilerimizin bu dönemde yani bahara kadar dönemde toprak altı gübrenin, kireçlemenin dal kesimi işlerini bitirmeleri gerekiyor. Kış sezonunda yapılması gereken bunlar. " diye konuştu.

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Kaynak: AA

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