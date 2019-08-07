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FINDIK HASAT ŞENLİĞİNE KATILDI -2
07.08.2019 00:00
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Kaynak: DHA
AK Parti fahri kurucusu istifa etti! Sosyal medyadan resmen duyurdu
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