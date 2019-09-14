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Fındık hırsızlığı arttı

Fındıkta hasat işleminin büyük ölçüde tamamlanması ile birlikte hırsızlık olaylarında da artış görülmeye başlandı.

14.09.2019 13:14Fındık hırsızlığı arttı
Fındıkta hasat işleminin büyük ölçüde tamamlanması ile birlikte hırsızlık olaylarında da artış görülmeye başlandı.

Alınan bilgiye göre, son bir hafta içinde Sürmene ve Araklı ilçesinde 3 ayrı kişiye ait toplamda yaklaşık bin 500 kilo fındık çalındı. Fındık hırsızlıklarının artmaya başlaması üzerine Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından alım yapan tüccar üyelerin telefonlarına mesaj gönderilerek uyarılar yapılıyor. Borsa tarafından hem internet üzerinden hem de web sayfasından bildirimde de bulunuluyor.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 14 yıl önce başlattıkları uygulama ile çalıntı malları almamaları için tüccar üyelere bilgiler aktardıklarını belirterek, genel olarak üreticileri tanıyan tüccarların çalıntı olabileceklerini düşündükleri ürünler konusunda güvenlik birimlerini uyarmalarının hırsızlıkların önüne geçilmesindeki en önemli tedbirlerden biri olduğunu söyledi.

Bu arada Jandarma tarafından da tüccarların şüphelendikleri kişilerin kimlik ve araç bilgilerini 156 ihbar hattına bildirmeleri de istendi. - TRABZON

Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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