Fındık ihracatçılarının hedefi: Çin

2019/2020 fındık ihraç sezonunun 3 aylık döneminde Trabzon 'dan gerçekleşen fındık ihracatında rekor düzeyde artış gerçekleşti. Eylül-Kasım aylarını kapsayan dönemde 47 bin 793 ton karşılığında 329 milyon 635 bin 132 dolar tutarında fındık ihracatının gerçekleştirildiği Trabzon'da ihracatçılar, hedeflerindeki pazar olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne fındık ihracatını arttırmayı hedefliyor.2019/2020 fındık ihraç sezonunun 3 aylık döneminde Trabzon'dan 49 ülkeye fındık ihraç edildi. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerde İtalya birinci sırada yer alırken, 2. sırada Almanya ve 3. sırada Fransa yer aldı. Trabzonlu fındık ihracatçılarının hedefindeki isim olan Çin Halk Cumhuriyeti ise 6. sırada yer aldı. Türkiye 'nin fındık ihracatında 2019-2020 sezonunun 3 aylık döneminde 906 milyon 187 bin 262 dolar gelir elde etmesini değerlendiren ihracatçılar rakamların memnuniyet verici olduğunu belirtirken, en büyük hedeflerinin Çin'e 100 bin ton fındık satmak olduğunu söylediler.Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da gerçekleştirilen 4. Uluslararası İpekyolu İş İnsanları Zirvesi'nde fındık konusunda Çinli heyetlerle görüşmeler yaptığını belirten TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Fındıkta bu yıl rekoltenin 800 bin ton olacağını tahmin ettiklerini belirten Arslantürk, "Fındıkta bu yıl 800 bin ton civarında bir üretim rekoltesi olacak görüntüsü veriyor. Bu da iyi bir rekolte sayılır. Devletin erken fiyat açıklaması piyasada daha istikrarlı bir fiyat oluşumunu ortaya koydu. Bu da iyi bir durum. İhracatta zaten rekor kırıyoruz. 140 bin tonluk dönemsel ihracatımız oldu. Bu da yüzde 60 daha geçen yıla göre daha fazla bir ihracat demek. 906 milyon dolarlık ihracat geliri üç ayda elde ettik. Bu da rekor bir ihracat. Geçen yıla mukayese ettiğimiz zaman yüzde 85'lik bir artış demek. Bunlar sevindirici. Toplamda bu sezon 320 bin ton bir ihracat ve 2 milyar 100 milyon dolarlık bir ihracat rekoltesi var. Buna rahatlıkla ulaşacağımız gibi görünüyor" dedi."Çin bizim için çok önemli bir pazar"Çin'in Türkiye için üçüncü büyük pazar gibi göründüğünü kaydeden Arslantürk, "Geçen yıldan itibaren Çin'deki hareket bayağı geniş bir şekilde ihracatımız artarak devam ediyor. Çin bizim için çok önemli bir pazar. Hedefimiz Çin'e 50 bin ton iç fındık yani 100 bin ton kabuklu fındığı satabilmek. Bunu da önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Burada yapılan işadamları zirvesinde alıcı firmalar buradaydı. Onlarla bire bir sektör temsilcileri görüştü. Onlarda aynı kanaatteler. Çin Türkiye için en önemli üçüncü büyük pazar olacak gibi görünüyor. Bu konuda çalışmalarımız oradaki işi adamlarıyla aynı yoğunlukta devam ediyor. Bire bir temasımız devam ediyor" diye konuştu."Türkiye dünyada birinci sırada"Dünyada fındık üretimi bakımından Türkiye'nin birinci sırada olduğunu belirten Arslantürk, "Dünyada fındık üretiminde Türkiye birinci sırada. Ortalama bakıldığı zaman yüzde 65 oranını üretiyor. Bizim ortaya koyduklarımızla birlikte eğer üretimde verim ve kaliteyi artırabilirsek toplamda dünya üretiminin yüzde 80-85'ini yapabilecek düzeyde olabiliriz. Bizim hedefimizde bunu gerçekleştirmek için olması gereken adımları hızlı bir şekilde atabilmek. Şu anda dünyaya en çok fındık satan ülke Türkiye. Dünyada rakiplerimiz var. Birinci sırada İtalya geliyor ondan sonra komşumuz Azerbaycan, Gürcistan var. İspanya, Amerika, Şili var. Balkan ülkeleri var ancak Türkiye her zaman fındıktaki üstünlüğünü koruyacaktır bunda kimsenin endişesi olmasın. Bazen Avrupa kaynaklı asılsız haberler çıkıyor. Sadece Türk fındığını karalama adına yapılan şeyler ama dünyada en kaliteli en lezzetli fındığı Türkiye üretiyor. Aynı şekilde üretmeye devam edecek" şeklinde konuştu."Üreticilerimiz bahçelerine ilgiyi artırsın"Fındık üreticilerinin bahçelerine gereken ilgiyi göstermesini öneren Arslantürk, "Geçmişte fiyat belirsizliği, fiyatın aşırı dalgalanması üreticinin üretime bakış açısını olumsuz yönde etkilemişti. Ancak son birkaç yıldan beri gerek fiyattaki istikrarın sağlanması gerekse üreticinin üretimdeki yeni modelin farkına varmış olması şu anda üretime yönelik adımlar daha hızlı yapılıyor. Biz umuyoruz üreticilerimizin bundan sonraki dönemde de bahçesine ilgi ve alakasını artması" ifadelerini kullandı.Cirav: "Son birkaç yıldır Çin'de bir hareketlilik var"Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav da, hükümetin bu yıl fındık politikasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bu yıl hükümet tarafından uygulanan fındık politikası doğru bir politika oldu. Bu politikanın getirdiği döviz girdisi sezon olarak bakıldığında 2 buçuk milyar dolara ulaşacak. Bu üretici içinde kayda değer olumlu bir şey ihracatçı içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Fındık milli bir ürünümüzdür. Bunun her zaman desteklenmesi, desteklenmediği zaman yıllık döviz kaybımız yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde oluyor. Halbuki buna 200 -250 milyon dolar harcandığı zaman 1 milyar dolar daha fazla döviz girdisi sağlıyoruz. Fındık dünyada tanınan bir ürün. Son birkaç yıldır Çin'de bir hareketlilik var. Çin piyasasında her yıl yüzde 50, bu yıl yüzde yüz bir artış bekliyoruz. Bu yüzde 50 ya da yüzde 20 olsun her yıl olsun. Bu şekilde devam ederse fındıkta zaten bir problem kalmayacaktır. Fındık üreticisi de çok memnun olacaktır. Fındık üreticimiz fındığına artık bakması gerekiyor. Bahçeleri kendi haline bırakmaması gerekiyor. Bu kadar büyük alanımızda Türkiye genelinde üretilen fındık miktarı dekar başına oldukça düşük sayılacak düzeyde. Bunun çalışması yapılması lazım. Az olsun anlayışı doğru bir anlayış değildir. Siz bunu az üretir çok pahalı satarsanız bir başkası artık devreye girer. Buna da müsaade etmemek lazım. Bu yılki fındık politikası üretici ve ihracatçı açısından iyi söyleyebiliriz" dedi.Cirav, geçtiğimiz günlerde Trabzon'da gerçekleştirilen 4. Uluslararası İpekyolu İş İnsanları Zirvesi'nde fındık konusunda Çinli heyetlerle görüşmeler yapıldığını ifade ederek, "Görüşmelerimiz oldu. Çin'de de müşterimiz var. Gelen firmalarla görüştük. Bizim satmamız önemli değil, önemli olan ülkemizdeki diğer ihracatçılar yani fındığın satılmasıdır. İyi yolda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON