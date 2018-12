Fındık İhracatından 10 Sezonda 18 Milyar Dolar Gelir

Kaynak: AA

ATAKAN ÇITLAK - Türkiye, 10 sezonda fındık ihracatından 18 milyar doları aşkın gelir sağladı.AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, dünya fındık üretim ve ticaretinin büyük kısmını elinde bulunduruyor.Türkiye, 2008-2009 ile 2017-2018 arasını kapsayan 10 sezonda, 100'ü aşkın ülkeye toplam 2 milyon 532 bin 789 ton fındık ihraç ederek karşılığında 18 milyar 636 milyon 90 bin 804 dolar döviz girdisi sağladı.Söz konusu tarihler arasında fındık satışından en fazla gelir 2014-2015 döneminde elde edildi. Bu sezonda 217 bin 427 ton fındık satılarak 2 milyar 799 milyon 529 bin 618 dolar gelir elde edildi.Gelir açısından 2015-2016 sezonu da 2 milyar doları aşarak yüzleri güldürdü. Bu sezonda 249 bin 681 tonluk ihracat karşılığında 2 milyar 280 milyon 112 bin 657 dolar kazanıldı.2012-2013 sezonu ise 301 bin 193 tonla miktar bazında en fazla fındık ihraç edilen dönem oldu ve "300 bin ton ihracat" hedefi aşılarak 1 milyar 750 milyon 439 bin 804 dolar gelir sağlandı."300 bin ton" hedefine en çok yaklaşılan sezon ise 2010-2011 oldu. Bu sezonda 1 milyar 783 milyon 567 bin 588 dolar karşılığında 281 bin 330 ton fındık satıldı.İhracat rakamları 220-250 bin ton arasındaKFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, 10 yılda gerçekleştirilen ihracat miktarlarının inişli çıkışlı grafik izlediğini söyledi.Türkiye'nin 2000 yılından bu yana yıllık 220 ile 250 bin ton arasında fındık ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Sevinç, "Bu rakamlar değişmiyor. Bu böyle sürdüğü müddetçe fındıktaki beklentileri karşılayabilmek mümkün olmaz. Sadece 2012-2013 sezonunda serbest piyasa döneminde 300 bin tonu aşkın tarihi bir satış oldu ama ondan sonra yine 200 bin ton seviyelerine geriledi." ifadesini kullandı.Sevinç, 2018-2019 sezonundan beklentilerinin 250-260 bin ton ihracat olduğunu kaydetti.Hedef her sezon 300 bin tonu aşmakSevinç, 2023 ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi için üretimin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Verimliliği artırıp maliyeti düşürerek üreticinin karlılığını artırmalıyız. Dünya fındık tüketimini Türkiye orijinli olarak artırmamız lazım." dedi.Son 10 yıla bakıldığında inişli çıkışlı bir tablonun söz konusu olduğunu dile getiren Sevinç, "Bir sezon 300 bin ton gerçekleştirilirken bir sezon 200 binler düzeyine inmiş miktar. Tonaj bakımından her zaman artan trendi yakalamak arzumuz. Hedefimiz her sezon 300 bin tonun üzerinde fındık ihracatı gerçekleştirmek." diye konuştu.