Fındık ile hurma buluştu

Klasik belediyeciliğin dışında nitelikli tarım alanında üretim ve verimliliği destekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerli ve organik ürün yelpazesine her gün yenilerini ekliyor.Kırsal kesimde yaşayanları nitelikli tarım ve yerli üretime yönlendirmek ve teşvik etmek, yöresel organik ürünlerin satış ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla Ordu Tarım A.Ş. (ORTAR) şirketini kuran Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde kurduğu satış reyonlarında yöresel ürünleri halk ile buluşturuyor. Tüm ürünleri sertifikalı olan satış reyonlarında ev yapımı reçel çeşitleri, arı sütü, organik yumurta, erişte çeşitleri, Akkuş fasulyesi ve çemen gibi ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor.Satış reyonlarında ürün yelpazesini her geçen gün arttıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, içinde şeker yerine hurma ile tatlandırılan fındık ve fıstık ezmesini halkın beğenisine sundu. Çamaş ilçesinde üretilen ve içeriğinde şeker yerine hurma olan fındık ve fıstık ezmesi yeni bir damak tadı olarak halk ile buluştu.ORTAR Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, üreticileri yöresel ürünlere teşvik ettiklerini ve her yörenin yeni bir lezzet ve damak tadı bulunduğuna dikkat çekti. Eser, Çamaş ilçesinde üretilen hurma ile tatlandırılan fındık-fıstık ezmesini sertifikalı ürün olarak satış reyonlarında halkın beğenisine sunduklarını kaydederek, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yapılan üretime kimlik ve kalite kazandırarak üretimin artmasını ve de Ordu ürünlerinin tüm ülkede satılmasını hedeflemektedir" dedi. - ORDU