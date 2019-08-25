Haberler» Güncel» Haber

Fındık işçileri taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

DÜZCE'de, römorkunda fındık bahçesine giden işçilerin bulunduğu traktör devrildi.

25.08.2019 13:09 Fındık işçileri taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı
DÜZCE'de, römorkunda fındık bahçesine giden işçilerin bulunduğu traktör devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Düzce Bulvarı'nda meydana geldi. Fındık bahçesine fındık işçilerini götüren Şakir Semiz yönetimindeki 81 DL 316 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Traktörle birlikte fındık işçileri ve çocuklarının bulunduğu römork da devrildi. Sürücü Semiz ile römorktaki 13 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil servislerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.



Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:25   Teröristlerle çıkan çatışmada kahraman 3 asker şehit oldu
13:24   (görüntülü) izmir büyükşehir belediyesi'nden orman yangını açıklaması
13:24   KIRIKALE EMİNE BULUT'UN ANNESİ BU ÇEKİMİ YAPARKEN O ÇOCUĞU ORADAN KURTARAMIYOR
13:24   İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI-ARŞİV
13:23   Futbol antrenörü, babasının kalecilik yaptığı şehir stadyumunda nikah kıyıp dünyaevine girdi
13:22   (görüntülü) denizli'de asırlık gelenek öncesi temsili yörük göçü
13:22   (görüntülü) emine bulut'un annesi: bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor