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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatına kaybederken 13 kişi yaralandı.

17.08.2019 12:29 Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatına kaybederken 13 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Safalı Mahallesi Karadere mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık tarlasına giden işçileri taşıyan Murat A. idaresindeki 41 N 4239 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktöre bağlı halde olan römorktaki işçilerden Sevdim Duman (21) hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Duman'ın cenazesi morga kaldırılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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