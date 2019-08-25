Haberler» Güncel» Haber

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

25.08.2019 10:08 Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı
Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şakir S. idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini fındık bahçesine taşıyan 81 DL 316 plakalı traktör, Kalıcı Konutlar Bölgesi Bahçelievler Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan 13 işçi yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan işçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:23   hong kong'da protestolar, polis izni ile devam ediyor
10:22   Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
10:22   donald trump ve boris johnson, g7 zirvesi kapsamında ikili görüştü
10:22   Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılar
10:20   Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
10:17   Bekçilik hayali kuran kapıcı, parkı spor parkuruna çevirdi
10:17   Çiftliğine güneş enerjisi sistemi kuran üretici borçlu çıktı