Fındık işçisi kadınlara çadırda eğitim

Doğu ve Güneydoğu'dan fındık toplamak için Düzce 'ye gelen 35-55 yaş aralığındaki kadınlara, "Eğitim Her Yerde" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında gönüllüler okuma yazma eğitimi veriyor.Çilimli ilçesinde Ulucami mevkisindeki çadırlarda kalan kadınlar, kendileri fındık toplarken çocuklarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası C¸alıs¸ma O¨rgu¨tu¨ (ILO) ve Çilimli Kaymakamlıgˆı iş birliğiyle yu¨ru¨tu¨len "Mevsimlik Fındık Tarımında C¸ocuk I·s¸c¸iligˆinin Sonlandırılması Projesi" kapsamında gönüllü olarak eğitim veren öğretmenlerle tanıştı.Gönüllü eğitmenler İrem Tuğçe Özdoğan, Bünyamin Çakar, Aylin Tok, Tunahan Aksoy, Bilge Ulcay, Emre Direk ve Kevser Begen, 87 kadından gelen okuma yazma kursu talebi üzerine Çilimli Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçti.Talep üzerine başlatılan kurslar sayesinde gönüllü eğitmenler, Ulucami mevkisindeki çadırlara giderek, gündüzleri tarlada çalıştıktan sonra akşam çadırlarına dönen 35-55 yaş arasındaki kadınlara bir ayı aşkın süredir okuma yazma öğretiyor."Yeni bir dünyaya kapı araladık"Proje sorumlusu Nuray Eran Türedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında çadırları gezerken yeni bir dünyaya kapı araladıklarını söyledi.Türedi, gönüllü öğretmenlerin "Eğitim Her Yerde" sloganıyla kolları sıvadığını aktararak, şunları kaydetti:"Kadın işçilerimizin talepleri üzerine Kaymakamlığımızın desteğiyle okuma-yazma kursları açıldı. Gönüllü öğretmenlerimiz akşamları kadın işçilerimize okuma yazma eğitimi veriyor. Çadırlarda eğitim veriyoruz çünkü kadınlar yorgun bir şekilde tarladan geliyor. Onların gönülleri ne istiyorsa onu vermeye çalıştık. Çadırlarda bire bir eğitimler veriliyor."Eğitimlerin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Türedi, her yıl bu tür çalışmalar yapmak istediklerini belirtti."Çadır çadır gezerek eğitimleri sürdürüyoruz"Gönüllü eğitmenlerden İrem Tuğçe Özdoğan da çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Proje kapsamında çocuklara eğitim vermek üzere alan tarama çalışması yaptıklarını anlatan Özdoğan, "O alan taramaları sırasında çocuklarımızın kayıtlarını alırken mevsimlik işçi olan kadınlardan okuma-yazma öğrenme talebi geldi. Kaymakamlık ve Halk Eğitim Müdürlüğü desteğiyle kadınlarımıza okuma-yazma öğretmeye başladık." diye konuştu.Özdoğan, kadınların çok istekli olduğunu vurgulayarak, "Akşamları çadır çadır gezerek eğitimleri sürdürüyoruz. Kadınlarımızın isteği ve onlara umut olabilme fikri bizim için yeterli." dedi.Bünyamin Çakar ise gündüz çocuklara, akşam da annelerine eğitim verdiklerini aktardı.Güzel bir çalışmayla büyük bir aile olduklarını dile getiren Çakar, şu ifadeleri kullandı:"Her gün çalışmaların üzerine bir şeyler katarak ilerliyoruz. Annelerin çok şey öğrendiğini gördük. Çeşitli sınavlar yaparak onların gayretini gördük. Burada tek tek çadırlara girip bire bir eğitim veriyoruz. Onlara daha yakın olup daha iyi eğitim metodu sunmak istiyoruz. Gündüz çocuklarla akşam da onların anneleriyle beraber ders işliyoruz. Eğitim sadece sınıfta olmaz. Eğitimi oluşturan temel unsurlar aslında hayatın içinde var. Anlamak ve dinlemek gerekiyor, biz eğitimlere böyle başlıyoruz.""Eğitmenler hayatımıza dokundu"Okuma yazma eğitimi alan 38 yaşındaki Selma Soyan (38), eğitim için akşamı iple çektiğini söyledi.Düzce'ye geldikten sonra eğitmenlerin, hayatlarına dokunduğunu belirten Soyan,"Çadır çadır gelip bize eğitim veriyorlar. Akşam saatlerinde geliyor hocalar, biz de işten yeni gelmiş oluyoruz. Yemek yap çamaşır yıka derken derse oturuyoruz. Allah hocalarımızdan razı olsun. Okuma yazma öğrenmek içimde ukde olarak kalmıştı. Hemşire olmak istedim ama olamadım. Artık genç kızlarımız okuyor ama biz okuyamadık." diye konuştu.Soyan, aldığı eğitimi devam ettirmek istediğini sözlerine ekledi.Beş çocuk annesi 40 yaşındaki Nesrin Baytemur da çocuklarına derslerinde destek olmak için okuma yazma eğitimi aldığını söyledi.Gönüllü öğretmenlerin ücret talep etmeden her akşam kendilerine ders verdiğini dile getiren Baytemur, "Hiç okula gitmedim. Çocuklarıma yardımcı olmak için bu eğitimi almak istedim. Çok güzel gidiyor eğitimler, öğretmenlerin yardımı çok. Burada kaldığım sürece eğitimlere devam ederim." ifadelerini kullandı.