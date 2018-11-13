13 Kasım 2018 Salı 12:46



13 Kasım 2018 Salı 12:46

ORDU'nun Ünye ilçesinde Yunus Zor, kurduğu tesiste günde 10 ton fındık kabuğunu özel yöntemle yakıp mangal kömürü haline getiriyor.Ünye'de girişimci Yunus Zor, kurduğu tesiste fındık kabuğundan mangal kömürü üretiyor. Zor, Karadeniz'in en önemli tarım ürünlerinden olan fındığın kabuğunu kullanarak ürettiği mangal kömürünü Ordu ve çevre illerde sattığını söyledi. Yunus Zor, günde 10 ton fındık kabuğunu özel yöntemle yakıp mangal kömürüne dönüştürdüklerini belirterek, "Bu 10 ton fındık kabuğundan 3 ton mangal kömürü elde ediyoruz. Bu kömürü kilosu 2 TL den satıyoruz. 6 aydır kurduğumuz tesiste üretim yapıyoruz. Çok güzel ilgi gördü" diye konuştu.Zor, bölgede pek bilinmeyen bir işe başladıklarını belirterek, "Burada pek bilinmeyen bir işe başladık. Geçtiğimiz yıl başından itibaren araştırmalar yaptık ve Mart ayından sonra da tesisimize makinaları kurduk. Burada ocaklarda mangal kömürü imalatı yapıyoruz. Fındık kabuğunu yakarak mangal kömürüne çeviriyoruz. Karadeniz sahili boyunca birçok işletmeci bu kömürü ızgaralarda kullanıyor. Biz de bunu tesis haline getirdik. Tesisimizde fındık kabuğunu işleyerek yani karbonize ederek içindeki metan gazı, zifti ve katranı yakarak alıyoruz ve sadece kabuğun kömür halini bırakıyoruz. Ürünün yüzde 70'i uçuyor, yüzde 30'u elimizde kalıyor" dedi.Ürünü müşterilere toptan sattıklarını anlatan Yunus Zor, "Bizim sattığımız ürünü alan müşterilerimiz bir kısmı ham madde olarak alıyor ve presleme yöntemi uygulayarak yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuyor. Bir kısmı da mangalda kullanmak üzere satın alıyor" diye konuştu.Fındık kabuğundan kömür imalatının diğer ürünlere göre avantajlı olduğunu dile getiren Zor, "Diğer bölgelerde, fındık kabuğunun olmadığı yerlerde odundan kömür yapılıyor. Çekirdeği ve kabuğu olan ürünlerden yapılıyor. Ancak fındık kabuğu onların hepsine göre daha kaliteli. Yanma ömrü daha uzun. Normal presli kömür 3-4 saat kullanılırken fındık kömürü 7-8 saat kullanılıyor. Bu da müşterilerin tercih sebebi oluyor" dedi.- Samsun