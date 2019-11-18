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Fındık lisanslı deposunun elektrik ihtiyacı güneşle karşılanacak

Giresun Ticaret Borsası (GTB) bünyesindeki fındık lisanslı deposunun elektrik ihtiyacının bir kısmının güneş enerjisiyle karşılanması amacıyla yürütülen proje hizmete girdi.

18.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:22Fındık lisanslı deposunun elektrik ihtiyacı güneşle karşılanacak
Ticaret Borsası (GTB) bünyesindeki fındık lisanslı deposunun elektrik ihtiyacının bir kısmının güneş enerjisiyle karşılanması amacıyla yürütülen proje hizmete girdi.
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları" kapsamında tamamlanan "Lisanslı Depolama Tesisinde Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi" projesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, TANAP'ın sosyal ve çevresel alanlara kaynak ayıran, bunun için yatırım stratejisi geliştiren, birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yapan, yenilikçi girişimler başlatan ve çalışanlarını sosyal projelere dahil eden bir şirket olduğunu söyledi.
Kaynak hacmi itibarıyla Türkiye'deki en büyük sosyal yatırım programlarından birini bünyelerinde uyguladıklarını ifade eden Düzyol, "2015 yılında TANAP bünyesinde duyarlı ve sorumlu davranma bilinciyle uygulamaya başladığımız Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları aracılığıyla proje güzergahı boyunca yerel nüfusa güçlü faydalar sağlamayı, sürdürülebilir projeler vasıtasıyla bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekliyoruz." dedi.
Düzyol, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları'nın en önemsedikleri çevresel öncelik alanlarından birinin de yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve verimli kullanılması olduğuna dikkati çekerek, bu anlamda TANAP Yatırım Programları kapsamında finanse edilen, Giresun Ticaret Borsası tarafından uygulanan projeyle 600 kilovat kurulu güç elde edileceğini, tesis aracılığıyla lisanslı depolama tesisinin enerji ihtiyacının yüzde 45'inin karşılanacağını kaydetti.
Bununla yıllık yaklaşık 435 bin lira değerinde enerji tasarrufu sağlanacağına işaret eden Düzyol, projeyle depolama maliyetlerinde de ciddi oranda düşüş sağlanacağını aktardı.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük ise projeye sağlanan destekten dolayı TANAP yetkililerine teşekkür etti.
Bölük, proje sayesinde kırsal kesimler ve tarım alanları için ideal olan güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Konuşmaların ardından borsa bünyesindeki lisanslı deponun enerji ihtiyacını karşılayacak ve yaklaşık 4 milyon liraya mal olan projenin açılışı gerçekleştirildi.
Törene, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

Giresun, Ekonomi

Kaynak: AA

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