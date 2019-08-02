Fındık Özel Harekat Timi'ne sosyal medyada ilgi

Fındık Özel Harekat Timi'ne (FÖH) sosyal medyada ilgi

ORDU'da, çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak fenomen olan Hasan Yiğit ve Sami İsen, fındığın hasat zorluğuna dikkat çekmek için 'Fındık Özel Harekat Timi (FÖH) adıyla video çekti. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.

Ordu'nun Korgan ilçesinde oturan Hasan Yiğit ile Sami İsen, paylaştıkları videolarla sosyal medya fenomeni oldu. Takipçileri için özel videolar çekerek sosyal medyada paylaşan Yiğit ile İsen, bu yıl da fındığın hasat zorluğuna dikkat çekmeye çalıştı. Yiğit ile İsen, Fındık Özel Harekat (FÖH) baskılı tişörtler giyerek, askeri eğitimler eşliğinde fındığın hasadını çektikleri video ile anlatmaya çalıştı.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde arazi yapısının dik ve yamaç olması nedeniyle fındık hasadının güçlükle yapıldığını, bunu da askeri eğitimlerle mizahla anlatmaya çalıştıklarını belirten Hasan Yiğit, "Asıl amacımız bizim dikkat çekmek için değil gerçekten fındığın zor şartlarda toplandığını ve basit bir iş olarak görülmemesi için yaptığımız bir videodur. Bu fındıktan para kazanıp okul harçlığını biriktiren gençler var. Videoda buna da değindik. Bize göre fındık toplamak hafife alınacak bir şey değil ve gerçekten işi bilen, fındığı bilen ve daldan nasıl toplanacağını bilen ekip tarafından toplanması gerektiği kanaatinde olduğumuz için ve bunu göstermek için çektik bu videoyu" dedi.

Hasan Yiğit ile Sami İsen'in 8 kişiyle birlikte çektikleri videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından video, kullanıcılar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA