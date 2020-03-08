Fındık'tan üzücü haber
Tokat'ın Turhal ilçesinde, üzerindeki önlüğü ile derslere katılarak köy okulunun maskotu olan 'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü.
08.03.2020 13:00
Tokat 'ın Turhal ilçesinde, üzerindeki önlüğü ile derslere katılarak köy okulunun maskotu olan 'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü.
Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, ilçeye 7 km uzaklıktaki 37 öğrencisi bulunan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nda yeni hayatına başlamıştı. Okulda yaşayan ve önlük giydirilen Fındık, zaman zaman öğrencilerle birlikte derslere de katılıyordu. Medyanın da ilgisiyle birden Türkiye'nin gündemine oturan Fındık aynı gün hasta oldu. Sık sık veteriner kontrolünde iyileşmesi için çaba sarf edilen sevimli köpek Fındık'ın durumu ağırlaşınca, Turhal Belediyesinin de verdiği destekle Ankara'ya sevk edilmişti. Özel klinikte tedaviye alınan köpeğin yapılan muayenesinde 'gençlik hastalığı' teşhisi konuldu. Yaklaşık 14 gündür devam eden tedavi sürecini atlatamayan Fındık bugün geç saatlerde öldü. Veteriner Tekniker Yağmur Denli, Fındık'ın yapılan tedavilere rağmen gençlik hastalığını atlatamadığını kaydetti.
(Nurhan İçmez/İHA)
Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, ilçeye 7 km uzaklıktaki 37 öğrencisi bulunan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nda yeni hayatına başlamıştı. Okulda yaşayan ve önlük giydirilen Fındık, zaman zaman öğrencilerle birlikte derslere de katılıyordu. Medyanın da ilgisiyle birden Türkiye'nin gündemine oturan Fındık aynı gün hasta oldu. Sık sık veteriner kontrolünde iyileşmesi için çaba sarf edilen sevimli köpek Fındık'ın durumu ağırlaşınca, Turhal Belediyesinin de verdiği destekle Ankara'ya sevk edilmişti. Özel klinikte tedaviye alınan köpeğin yapılan muayenesinde 'gençlik hastalığı' teşhisi konuldu. Yaklaşık 14 gündür devam eden tedavi sürecini atlatamayan Fındık bugün geç saatlerde öldü. Veteriner Tekniker Yağmur Denli, Fındık'ın yapılan tedavilere rağmen gençlik hastalığını atlatamadığını kaydetti.
(Nurhan İçmez/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fındık'tan üzücü haber
Manşet
Haberler
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Güncel
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu