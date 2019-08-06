Haberler» Güncel» Haber

Fındık toplarken ormana yuvarlanan genci, AFAD kurtardı

DÜZCE'de, fındık toplarken ormanlık alana yuvarlanan Irak uyruklu işçi Abdullah H. (17), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.08.2019 14:28 Fındık toplarken ormana yuvarlanan genci, AFAD kurtardı
DÜZCE'de, fındık toplarken ormanlık alana yuvarlanan Irak uyruklu işçi Abdullah H. (17), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlunun bulunduğunu gören babası gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde fındık toplayan Irak uyruklu Abdullah H., yamaçtan yuvarlandı. Genç, yüksek bir noktadan ormana düştü, Oğlunun düştüğünü gören İmmad H. (43), güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine gelen 112 Acil, AFAD ve jandarma ekipleri, yapılan aramalar sonucu Abdullah H.'ye ulaşıp, yukarı çıkardı.
Oğlunun bulunduğunu gören baba, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan Abdullah H.'nin herhangi bir yarasının olmadığı belirlenince, ailesine teslim edildi.



İşçi, Irak, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:53   Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren cezaevi firarisi yakalandı
14:53   Nevşehir'e yeni nesil çöp konteynerleri
14:52   Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
14:51   Ödenek yok, proje durdu
14:51   Gercüş'te orman yangını
14:51   Yıldırım orman yangınına yol açtı
14:50   Göz çevresine botoks yaptırdı, gözünden oluyordu