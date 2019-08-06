Fındık toplarken ormana yuvarlanan genci, AFAD kurtardı

DÜZCE'de, fındık toplarken ormanlık alana yuvarlanan Irak uyruklu işçi Abdullah H. (17), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlunun bulunduğunu gören babası gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde fındık toplayan Irak uyruklu Abdullah H., yamaçtan yuvarlandı. Genç, yüksek bir noktadan ormana düştü, Oğlunun düştüğünü gören İmmad H. (43), güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine gelen 112 Acil, AFAD ve jandarma ekipleri, yapılan aramalar sonucu Abdullah H.'ye ulaşıp, yukarı çıkardı.

Oğlunun bulunduğunu gören baba, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan Abdullah H.'nin herhangi bir yarasının olmadığı belirlenince, ailesine teslim edildi.

- Zce