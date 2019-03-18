Fındık Üreticilerimizin Mağdur Edilmesine Asla Göz Yummayacağız"

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu'da fındık üreticileri olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu üreticilerimizin mağdur edilmesine asla göz yummayacağız." dedi.Destici, Çaybaşı ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasında, bugün Türk tarihinin en büyük zaferlerinden Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olduğunu anımsattı.Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlu, mübarek ve hayırlı olmasını dileyen Destici, Çanakkale şehitlerini bir kere daha rahmet, minnet, şükran ve özlemle andıklarını söyledi.Destici, Türk tarihinin pek çok zaferlerle dolu olduğunu vurgulayarak, "İşte en son Afrin zaferi. Zeytin Dalı Harekatı ve peşine Afrin zaferi. Şu anda da Mehmetçiğimiz, askerimiz, polisimiz kahramanca terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Orada mücadele eden kahraman askerlerimizi de şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Rabbim kahraman ordumuzu, askerimizi muzaffer eylesin." diye konuştu."Terör kimden gelirse gelsin terördür"Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınayan Destici, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Destici, saldırı karşısında ABD, İngiltere ve batılı devletlerin tutumunu eleştirerek, şöyle devam etti:"Eğer bu saldırının çok daha küçüğünü Müslüman kimlikli birisi yapmış olsaydı çoktan İslami terör diye dünyayı ayağı kaldırmışlardı. Kendilerinden olunca terör değil ama İslam dünyasından olunca terör. Halbuki biz başından itibaren söylüyoruz, terörün dini olmaz, terörün kimliği olmaz, terörün mezhebi olmaz. Terör kimden gelirse gelsin terördür ve ona karşı her birlikte mücadele etmemiz gerekir."Fındık fiyatlarına değinen Destici, şunları kaydetti:"Ordu'da fındık üreticilerimiz var. Dolayısıyla bu üreticilerimizin mağdur edilmesine asla göz yummayacağız. Fındık üreticilerimizin, sizlerin fındığının ucuz fiyattan alınıp daha sonra fiyat açıklanarak aradaki aracıların kazanmasına fırsat vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle bundan sonra Meclisi de ayağa kaldıracağız, hükümeti de uyaracağız ve fındığın taban fiyatının fındık toplama mevsimi başlamadan, yani en geç ağustos ayının başında açıklanması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." dedi.Destici, 31 Mart'ta vatandaşlardan partisinin Çaybaşı Belediye Başkan Adayı İsmet Yanık'a destek vermelerini de istedi.