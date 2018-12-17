Fındık Üreticilerine Çks Uyarısı Yapıldı

Ordu
Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerini 2018 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteğinden yararlanabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini yenilemeleri uyarısında bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Ordu'da kayıtlı 120 civarında fındık üreticisinin bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Müdürlüğümüz tarafından yapılan tespitler sonucunda 2018 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteği başvurularının yaklaşık 110 bin üreticimiz tarafından yapılmış olduğu, 10 bin üreticimizin ise başvuru yapmadığı anlaşılmıştır. Üreticilerimizin, bakanlığımız tarafından verilen dekara 170 lira destekleme ödemesinden yaralanabilmeleri için 2018 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve fındık alan bazlı gelir desteği başvurularını 31 Aralık
2018 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize yapmaları gerekmektedir."
Kaynak: AA