Haberler» Güncel» Haber

Fındık üreticilerine hasat uyarısı

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık hasadının ağustos ayının 20'sinden sona yapılmasını tavsiye etti.

03.08.2019 14:17 Fındık üreticilerine hasat uyarısı
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık hasadının ağustos ayının 20'sinden sona yapılmasını tavsiye etti.
Aydemir, yaptığı açıklamada, Çarşamba Ziraat Odası olarak düz arazide fındık hasadı yapacak olan üreticilere ayın 20'sinden sonra hasada başlamalarını önerdiklerini söyledi.
Aydemir, "Bunun nedeni fındığın tamamen olgunlaşması. Bu sayede olgunlaşan fındık dalından düşer ve dalından toplama sorunu kalmaz ve bu da işçi maliyetini düşürür, kaliteli, olgunlaşmış fındık toplanmasına vesile olur. Bu sene çok sayıda fındık toplama makinesi satıldı, bu da üreticimizin lehine işçi maliyetini düşürecektir." dedi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:45   Akşener: "Ekonomi vizyonumuzu ortaya koyacağız"
15:45   Suriye Şayrat askeri hava üssünde patlama: 20 ölü
15:44   Rusya'da muhalif lider Lyuboy Sovol gözaltına alındı
15:43   Marmarabirlik'te toplu iş sözleşmesi imzalandı
15:43   Eskişehir'de gökyüzü renklendi
15:41   Sürücü seyahat karnesini doldurarak en çok beğeni alan 3 öğrenciye bisiklet hediye edildi
15:41   Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni