Fındık üreticilerine hasat uyarısı

Giresun
Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, hasadın fındıklar tam olgunluğa ulaştıktan sonra yapılması, yere dökülen fındıkların bekletilmeden toplanması gerektiğini söyledi.
Angın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sırasında çeşitlerin birbirine karıştırılmamasını, erken ve geç olgunlaşan çeşitlerin ayrı ayrı toplanması gerektiğini belirtti.
Toplanan cüruflu fındıkların çuvallarda kızışmaya meydan vermeden en kısa zamanda harmana getirilmesinin önemli olduğunu kaydeden Angın, "Harmanda ıslak zemin ve toprak üzerine fındık cürufu dökülmemeli. Harman zemini kuru olmalı, 10 santimetreden kalın serilmemeli ve sık sık karıştırılmalı." dedi.
Angın, yağışlı durumlarda cürufun üzerinin örtülmesi ve örtü olacak malzemenin fındıklarla temasının önlenmesi gerektiğine işaret eden Angın, yine uzun sürede cürufların üzerinin kapalı tutulması gerektiğini aktardı.
Ayarlarının iyi yapılmış, taneyi kırmayan, cüruflar ile yabancı maddeleri iyice ayıran patozların kullanılmasını öneren Angın, şöyle devam etti:
"Patozlanan fındık derhal kuru harmana serilmeli, tane fındıklar 3-4 saatte bir karıştırılarak iyice kuruması sağlanmalıdır. Kuruyan fındık vantilatörlerle ve elle seçilerek içerisindeki boş, kırık, çürük fındıklar ve cüruf kalıntıları ayıklanmalıdır. Kuruyan fındığın nem oranı yüzde 5'den fazla olmamalıdır."
Angın, kuruyan fındıkların hava almalarının sağlanacağı jüt ve benzeri çuvallarda zemini tahta olan depolarda muhafaza edilmesi ve yine bu evrede ambar zararlılarına karşı önlem alınmasını gerektiğini sözlerine ekledi.