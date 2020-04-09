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Fındık üreticilerine külleme hastalığıyla mücadele uyarısı

Fındıkta külleme hastalığına karşı 18 Nisan Cumartesi gününden itibaren ürünün gelişimi takip edilerek meyve bağlama döneminde ilaçlı mücadeleye başlanılabileceği bildirildi.

09.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:14
Fındık üreticilerine külleme hastalığıyla mücadele uyarısı
Fındıkta külleme hastalığına karşı 18 Nisan Cumartesi gününden itibaren ürünün gelişimi takip edilerek meyve bağlama döneminde ilaçlı mücadeleye başlanılabileceği bildirildi.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, hastalığın tüm fındık üretim alanlarında ekonomik anlamda zarara neden olduğuna işaret edilerek, bu nedenle üreticilerin bu dönemde bahçelerini kontrol etmeleri gerektiği kaydedildi.
Hastalık belirtisi görülmeyen bahçelerde birinci ilaçlamada koruyucu bitki koruma ürünü olarak yüzde 80 kükürt kullanılması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İkinci ve diğer ilaçlamalarda ve hastalığın görülmeye başlanıldığı bahçelerde ise tedavi edici bitki koruma ürünlerinden birinin kullanılması gerekir. İlaçlama başlamadan önce arıcıların arılarını ilaçlama sahaları dışına çıkarmaları gerekmektedir. Fındık bahçelerimizde yoğun zarar yapan fındıkta külleme hastalığına karşı 18 Nisan Cumartesi gününden itibaren fındığın gelişimi takip edilerek meyve bağlama döneminde ilaçlı mücadeleye başlanabilir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, atomizör ile yapılacak ilaçlamalarda ocak başına en az 1 litre, motorlu pülverizatör ile yapılacak ilaçlamalarda en az 2 litre ilaçlı su olacak şekilde, fındık ocaklarının dipten başlanarak yıkama şeklinde ilaçlanması gerektiği bilgisi verildi.
İnsan ve hayvan sağlığı bakımından, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye göre ilaçlama bitiminden 7-28 gün sonrasına kadar ilaçlama yapılan bahçelerde hayvan otlatılmaması ve meyve yenilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan bitki koruma ürünleri satış bayisinden alınması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Ekonomi Manşet

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