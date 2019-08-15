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Fındık üreticilerinin harman nöbeti

Ordu ve Giresunlu Fındık üreticileri, fındık bahçelerinde topladıkları mahsulleri için hırsızlığa karşı harmanlarının başında nöbetleşe bekliyorlar.

15.08.2019 14:42 Fındık üreticilerinin harman nöbeti
Ordu ve Giresunlu Fındık üreticileri, fındık bahçelerinde topladıkları mahsulleri için hırsızlığa karşı harmanlarının başında nöbetleşe bekliyorlar.

Gece-gündüz aile bireyleri harmanlarında fındıklarının başında nöbet tutarak mahsullerini bekliyorlar. Fındığın çok zahmetli bir mahsul olduğunu belirten üretici İbrahim Ekiz, "Fındık bahçesinde fazlalık dalların kesimi, ot biçimi ve en son toplaması derken senenin 11 ayı çalışıyoruz. Fındığı harmana getirdikten sonra biraz rahatlıyoruz. Havalar müsait olduğu zaman hep tarladayız. Fındık emek isteyen bir ürün. Uzaktan bakılınca sadece toplama yaptığımız sanılıyor ama öyle değil. Devamlı ürünümüzün yanındayız. Fındığımızı pazara indirmeden harmanda iyi kurutuyoruz. Tabii bu kurutma hemen olmuyor. Havanın durumuna göre uzun da sürebiliyor kısa da. Kurutma esnasında da fındığımızın başını bekliyoruz" dedi.

Fındıktan elde ettikleri gelirle yıl boyu geçimlerini sağladıklarını belirten Fatih Bektaş ise, "Biz burada herkes sıcak yatağında yatarken harman bekliyoruz. Beklemek zorundayız, bu bizim çoluk çocuğumuzun rızkı. Sabah gün ışıyana kadar komşularımızla birlikte değişmeli olarak nöbet tutuyoruz. Bu işlem bir ay boyunca devam edecek" diye konuştu. - ORDU

İbrahim Ekiz, Ordu, Ekonomi

Kaynak: İHA

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