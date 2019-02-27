Fındık Üreticisi Yeni Sezon Öncesi Umutlu

Giresun
Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, devletin en üst yetkililerinin yaptıkları açıklamaların yeni sezon öncesi fındık ve üreticisinin korunması adına önem arz ettiğini söyledi.
Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın dün "Giresun'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimizi destekliyoruz. Bakınız şu anda fındık fiyatları
nereye geldi, 18'i buldu mu? Buldu. Neredeydi? 10-11-12 buralardaydı. Biz kalktık TMO olarak buna 14 dedik. 14'ten sonra rakam yükselmeye başladı. Biz sizin yanınızdayız. Sizi sömürmek isteyen fırsatçılara hiçbir zaman fırsat vermedik, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandığını hatırlattı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin de yine dünkü mitingde "Fındık üreticisi, benim çiftçim, benim köylüm, benim başımın tacıdır." dediğine işaret eden Karan, hükümetin en üst düzey yetkililerinin yaklaşım ve açıklamalarının yöre çiftçisini memnun ettiğini kaydetti.
Karan, devletin en üst yetkililerinin yaptıkları açıklamaların yeni sezon öncesi fındık ve üreticisinin korunması adına önem arz ettiğini belirterek, "Devletin en üst yetkililerinin yaptıkları açıklamalar, yeni sezon öncesi fındık ve üreticisinin korunması adına önem arz etmektedir. Fındık ürünü ve çiftçinin korunmaya devam edeceği söylemleri ve yaklaşımı üreticilerimizi bir kez daha mutlu etti. Biz artık bu konuda şüphe duymuyoruz. Söylemlerin bundan sonra da gerçekleşeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"TMO'nun alıma başlaması olumlu yansıdı"
TMO'nun 1 Kasım 2018'de piyasaya girerek Giresun kalite 14,50 liradan olmak üzere fındık alımına başlamasının serbest piyasaya olumlu yansıdığına işaret eden Karan, "2018 ürünü rekoltesi oldukça düşük. Ağustos, eylül ve ekim aylarında pazara ciddi miktarda ürün girişi oldu ve bu aylarda piyasada fındık sıkıntısı yaşanıyor. Bu nedenle de fiyat yükseliyor. Bugün 18 lirayı gördü." diye konuştu.
Karan, serbest piyasada yaşanan arz açığının ofisin stoklarındaki fındıkların değerini daha da artırdığını kaydederek, "TMO'nun bugünlerde piyasaya fındık sürmesi durumunda piyasa bundan olumsuz etkilenecektir. Biz TMO'nun pazara ve fiyata negatif anlamda etki etmeyecek şekilde politika izlemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA