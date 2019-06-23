23.06.2019 14:13
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Fındık üreticisine alan bazlı gelir desteği uyarısı

Fındık üreticisine alan bazlı gelir desteği uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerinin 2019 yılı alan bazlı gelir desteğinden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusunu mutlaka yapması gerektiğini bildirdi. Söz konusu müracaatlar 30 Haziran'da sona erecek.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2009'dan bu yana ödenen fındıkta alan bazlı gelir desteğinin üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ettiğini belirtti. Üreticilerin devlet desteğinden son derece memnun olduğunu dile getiren Soydan, fındık üreticisinin yanında bulunan herkese teşekkür etti. Bunun, bölgedeki en önemli devlet desteklerinden biri olduğuna dikkati çeken Soydan, halen devam eden 2019 yılı müracaatlarının 30 Haziran'da sona ereceğini hatırlattı. Soydan, üreticilerin desteklemeden faydalanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusunu mutlaka yapması gerektiğini, aksi durumda bundan yararlanamayacağını söyledi.

"BEKLENTİMİZ TÜM ÜRETİCİLERİN DESTEKTEN FAYDALANMASI"

Bu yıl üreticilerin desteleme başvurularına çok ciddi ilgisi olduğunu ifade eden Soydan, "Beklentimiz tüm üreticilerin bu desteklemeden faydalanması. Geçtiğimiz yıllarda binlerce kişi destek başvurusu yapmamış ya da tarihi kaçırmıştı." dedi.

DEKAR BAŞINA 170 LİRA OLACAK

Soydan, 2019 yılı fındıkta alan bazlı gelir desteğinin, geçen senelerdeki gibi dekar başına 170 lira olacağını kaydetti.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da Ordu 'da 125 bini aşkın üretici bulunduğunu, bu kişilerin devlet desteklemelerinden yararlanması için Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını yapmasının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA
Türkiye Ziraat Odaları Birliği , fındık fiyatları , Ekonomi , Güncel

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