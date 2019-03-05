Fındık Üreticisine Tarım Sigortası Uyarısı

Giresun
Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticisinin mutlaka ürününü TARSİM sigortasıyla güvence altına alması gerektiğini ifade etti.
Karan, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fındıkta karanfillerin açtığını ve bahçelerin yeşermeye başladığını belirtti.
Bitkinin erken uyanması nedeniyle 2019 ürünü fındığının zirai don riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunan Karan, "Çiftçimiz, risk durumunu göz önüne aldığımızda mutlaka ürününü Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM) sigortasıyla güvence altına almalı. Böylelikle rahat uyuyacaklardır." ifadesini kullandı.
Karan, sigorta sürecinde 5 günlük zaman kaldığını, tarım sigortasında üreticilere yüzde 67'ye varan devlet desteği sağlandığını aktaran Karan, şunları kaydetti:
"Üreticilerimiz fındık ürünü için son günü beklemeden ve bir an önce sigorta yaptırmalı. Sigorta ile sadece mahsullerini zirai dona karşı değil dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel, su baskını
, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı da güvence altına almış olacaklar."
Giresun, Tarım Sigortaları Havuzu, fındık fiyatları, Ekonomi
Kaynak: AA