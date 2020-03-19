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Fındık üreticisinin zirai don endişesi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 4 gün öncesinde yağan kar fındık üreticilerini tedirgin ediyor.

19.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:04
Fındık üreticisinin zirai don endişesi
Ordu 'nun Kabadüz ilçesinde 4 gün öncesinde yağan kar fındık üreticilerini tedirgin ediyor.

İlçede günler öncesinde ısının 20 derecelerin üzerine seyretmesiyle tüm fındık bahçeleri yapraklarını açtı. Ardından yağan karla çiftçiler fındıkta zirai don endişesi yaşamaya başladı.

İlçe sakinlerinden Şenel Aydın , erken gelen bahar havasının yerini kar yağışına bırakmasıyla fındık üreticilerinin endişe içinde olduklarını söyledi. Karın yağarken hızlı bir şeklinde eridiğini hatırlatan Aydın, "Fındık bahçelerimizin bir hafta öncesinde gübresini ve diğer tüm bakımlarını yaptık. Mevsim normallerinin üzerinde devam eden havalar bir anda soğuk havaya dönünce tüm fındık bahçeleri karla kaplandı" dedi.

Fındığın zirai dondan etkilenip etkilenmediğinin ileri ki günlerde ortaya çıkacağını aktaran Aydın, "Şuan için bir şeyler söylemek çok doğru olmaz. Bahçeleri incelediğimizde çok az da olsa karanfillerin etkilendiği gözüküyor. Fındığın kesin etkilenip etkilenmediği havanın ısınmasıyla daha iyi anlaşılacak" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Kabadüz, Aydın, Ordu, Ekonomi

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