Fındık Veriminde Kireç ve Gübre Önemli Rol Oynuyor

13 Aralık 2018 Perşembe 15:21



13 Aralık 2018 Perşembe 15:21

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Faruk Özkutlu, fındık bahçelerinde bu ay içerisinde yapılacak doğru kireçlemeyle fındıkta kalsiyum ve magnezyum eksikliğinin tamamlanmış olacağını söyledi.Prof. Dr. Özkutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinin başında fındığın geldiğini ifade etti.Fındık bakımının belirli takvimlerde yapılmasının önemine dikkati çeken Özkutlu, üreticilerin bu takvimlere mutlaka uymaları gerektiğini belirtti.Özkutlu, fındıkta verim ve kalitenin artırılması için kireçlemenin bu ay sonuna kadar mutlaka tamamlanması gerektiğine işaret ederek, bu ay içerisinde yapılacak doğru kireçleme ile fındıkta kalsiyum ve magnezyum eksikliğini tamamlamış olacaklarını kaydetti.Kireç kullanımında doğru bilinen çok yanlış uygulamalar gözlemlendiğini aktaran Özkutlu, ocak başında 10-15 kilogram kireç uygulayanları gördüklerini, bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu söyledi.Özkutlu, kireçleme yapılırken uzmanından destek alınmasını gerektiğini vurgulayarak, kireçleme yapılırken önerilen miktarın uygulanması gerektiğini, aksi durumda fındık bahçelerine zarar verileceğini, üründeki besin elementlerinin yarayışsız duruma düşeceğini belirtti.Prof. Dr. Özkutlu, kirecin her yıl kullanılmasının da yanlış olabileceğini, ihtiyaca göre belli yıllarda kullanılmasının isabetli olacağını ifade etti."Verim gübresi şubat ayına kadar atılmalı"Halk arasında kara gübre olarak da bilinen verim gübresinin ise şubat sonuna kadar mutlaka bahçelere atılması gerektiğine vurgu yapan Özkutlu, bu gübrenin de doğru şekilde uygulanmasının önem arz ettiğini kaydetti.Bölgede fındık bahçelerinde yapılan araştırmalar neticesinde toprağın fosfora ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerine değinen Özkutlu, "Topraktaki bu ihtiyaç verim gübresi ile giderilebilir. Bu gübreyi kullanırken de serpme yoluyla değil, mutlaka ocağın etrafını kazarak 5 ile 10 santimetre derinliğine vermemiz gerekiyor." dedi.Özkutlu, şubat ayından sonra atılacak verim gübresinin bahçeye hiçbir katkısı olmayacağına dikkati çekti.Dünya ortalamasında dekara verimin 350-400 kilogram olduğunu belirten Özkutlu, "Türkiye ortalaması ise 100 kilogram. Ordu ortalaması daha da vahim. Dekara 50 kilogramın altına düşen noktalarımız var. Dolayısıyla fındıkta doğru ve zamanında yapılacak bakımlar sonucu bu rakamı dünya ortalamasına çıkarabiliriz." diye konuştu.Özkutlu, kireç ve gübrenin doğru ve zamanında uygulanması halinde verimin yüzde 70'lere kadar çıkarılmasının mümkün olabileceğine işaret ederek, son yıllarda ortalama rekoltenin 600 bin ton civarında olduğunu, bu rakamın doğru uygulamalarla 1 milyon tona kadar çıkarılmasının mümkün olabileceğini söyledi.