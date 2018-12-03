Fındıkkıran" Balesi, Antalya'da Sahnelenecek

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:50



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:50

Fındıkkıran ve Fareler Kralı öyküsünden uyarlanan Rus besteci Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesi, Antalyalı sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yıl kutlamaları ile özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale toplulukları tarafından sahnelenen "Fındıkkıran" balesi, 8 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak.Çaykovski'nin bestelediği son bale olan eserin reji ve koreografisi Mehmet Balkan'a ait. Orkestrayı ise şef Hakan Kalkan yönetecek.Lale Balkan'ın sahne yönetmeni olduğu eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.E.T.A Hoffmann'ın Fındıkkıran ve Fareler Kralı öyküsünden uyarlama olan yapıtta, Clara, yılbaşında hediye olarak, amcası Drosselmeyer'den kurşun bir asker (Fındıkkıran) alır.Clara'nın aldığı hediyeyi kıskanan kardeşi Fritz, Fındıkkıran'ı almak isteyince oyuncak kırılır ve Clara üzülür. Yılbaşı partisi bittiğinde tüm konuklar ayrılır. Uykusu kaçan Clara oyuncağını merak eder. Yılbaşı ağacının altına giden Clara, orada uykuya dalar ve seyirciyi rüyasında maceradan maceraya götürür.Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilecek.