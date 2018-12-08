08 Aralık 2018, 22:37
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Fındıkkıran" Balesi Sezonu Açtı

Fındıkkıran" Balesi Sezonu Açtı

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ünlü eseri "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ünlü eseri "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Çaykovski tarafından bestelenen ve Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen eserin reji ve koreografisi, Mehmet Balkan tarafından yapıldı. Orkestra şefliğini Hakan Kalkan, sahne yönetmenliğini Lale Balkan'ın üstlendiği eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar ve ışık tasarımı Mustafa Eski'nin imzasını taşıyor.

E.T.A. Hoffmann'ın Fındıkkıran ve Fareler Kralı öyküsünden uyarlanan yapıtta, Clara, yılbaşında hediye olarak, amcası Drosellmayer'den kurşun bir asker (Fındıkkıran) alır. Clara'nın aldığı hediyeyi kıskanan kardeşi Fritz, Fındıkkıran'ı almak isteyince oyuncak kırılır ve Clara üzülür. Yılbaşı partisi bittiğinde tüm konuklar ayrılır. Uykusu kaçan Clara oyuncağının merakı içinde kalır.

Yaklaşık iki saat süren bale, sanatseverlerce ayakta alkışlandı. Haşim İşcan,Mustafa Eski,Antalya
08 Aralık 2018 Cumartesi 22:37