Fındıkkıran" Balesi Sezonu Açtı

Antalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ünlü eseri "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Çaykovski tarafından bestelenen ve Antalya Haşim İşcan
Kültür Merkezi'nde sahnelenen eserin reji ve koreografisi, Mehmet Balkan
tarafından yapıldı. Orkestra şefliğini Hakan Kalkan
, sahne yönetmenliğini Lale Balkan'ın üstlendiği eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar
ve ışık tasarımı Mustafa Eski
'nin imzasını taşıyor.
E.T.A. Hoffmann'ın Fındıkkıran ve Fareler Kralı öyküsünden uyarlanan yapıtta, Clara, yılbaşında hediye olarak, amcası Drosellmayer'den kurşun bir asker (Fındıkkıran) alır.
Clara'nın aldığı hediyeyi kıskanan kardeşi Fritz, Fındıkkıran'ı almak isteyince oyuncak kırılır ve Clara üzülür. Yılbaşı
partisi bittiğinde tüm konuklar ayrılır. Uykusu kaçan Clara oyuncağının merakı içinde kalır.
Yaklaşık iki saat süren bale, sanatseverlerce ayakta alkışlandı.
Haşim İşcan,Mustafa Eski,Antalya
08 Aralık 2018 Cumartesi 23:12