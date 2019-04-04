Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu, Göreve Başladı

CHP
'den Fındıklı
Belediye Başkanı seçilen Ercüment Şahin Çervatoğlu
, göreve başladı. Kaymakamlık
önündeki Atatürk
Anıtı'na çelenk sunan Çervatoğlu, ardından devir teslim töreni için Fındıklı Belediyesine geçti.
Çervatoğlu, görevi devraldığı eski başkan Adnan Özbalaban
'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Fındıklı hepimizin. Fındıklı'yı herkes kadar biz de sevdik. Başkanımız da sevdi. Yaptığı bütün işler için çok çok teşekkürler. Yapamadıkları, eksik kaldığı yerden devam etme sözünü veriyoruz. Deneyimlerden yararlanmak için her zaman başkanımızı bekleriz. Bizim adımız da soyadımız da Fındıklı." dedi.
Özbalaban ise her başlangıcın bir sonu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Fındıklı halkına çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar kimseye nasip olmamış, üç dönem gibi uzun bir süre başkanlık yaptım. Yaptıklarımız ortada. Ben şahsım adına bir şeyler yaptığım inancımdayım. Bundan sonra siz devir alacaksınız. İnşallah daha iyisini yaparsınız. Her şey Fındıklı için, ortak paydamız Fındıklı."
Konuşmaların ardından Çervatoğlu makam odasının kapısını sökerek göreve başladı.
Devir teslim törenine, CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu
, İYİ Parti
İlçe Başkanı Soyhan Köseoğlu, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, partililer ve belediye çalışanları katıldı.
Ercüment Şahin Çervatoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Fındıklı, Güncel
Kaynak: AA