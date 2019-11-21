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Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı?

Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediyenin sosyal medya hesabından sahildeki soyunma kabinleri ve duş başlıklarının kırılması üzerine "Fışkiyeyi kim kırdı?" sözleriyle Melih Gökçek'e gönderme yapıldı.

21.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:37

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek adına açılan hesaptan atılan "Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı" tweeti gündem olmuştu. Belediyesi, sahildeki duş başlıklarının kırıldığını fotoğraflarla paylaşarak, "Fışkiyeyi kim kırdı?" ifadesiyle Gökçek'e gönderme yaptı.

"DUŞ BAŞLIKLARI KIRILMIŞ NEDEN?"

Fındıklı'da, belediyenin yaptığı soyunma kabinleri ve duş başlıklarına zarar verildi. Fındıklı Belediyesi Twitter'dan yaptığı paylaşım ile soyunma kabinleri ve duş başlıklarının kırıldığını duyurdu.

"Sahilimize yaptığımız soyunma kabinleri ve duş başlıkları kırılmış... Neden?" diye soran belediyenin hesabından daha sonra ise Melih Gökçek'e gönderme yapıldı.

Yapılan paylaşımda, "Mecnun oldum dolanırım tivitlerde, musluk görsem hüzünlerdim evlerde, soruyorum eşe dosta her yerde, sahildeki fışkiyeyi kim kırdı?" ifadelerine yer verildi.

TWEET GÜNDEM OLMUŞTU

Ankara'da 4 yıl önce Melih Gökçek adına açılan sahte bir hesaptan atılan "Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı" tweetiyle Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nın önündeki meşhur fıskiye yeni Başkan Mustafa Tuna döneminde kaldırıldı.

Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı?

Fındıklı Belediyesi, Melih Gökçek, Fındıklı, Rize, Güncel


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