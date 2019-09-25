Haberler » genel » Haber

Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldı

Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldıGİRESUN - Giresun'da girdiği fındık bahçesinde tele takılan ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

25.09.2019 11:43
Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldı
GİRESUN - Giresun'da girdiği fındık bahçesinde tele takılan ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Keşap ilçesine bağlı Erköy Köyünde girdiği bahçede tele takılan ayıyı vatandaşlar fark etti. Uzun süre telden kurtulmak için mücadele veren ayının yardımına ise Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri koştu.
Ayının takıldığı tel ile mücadelesi ve yetkililer tarafından uyuşturulma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Giresun, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
11:47 Dünyaca ünlü Van kedilerine ziyaretçi akını
11:43 Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldı
11:35 Silajlık mısırı soğuk hava vurdu...Hasat yapılan tarlalar havadan görüntülendi
11:19 Didim'i yağmur vurdu... Otomobil denize sürüklendi, ev ve iş yerleri sular altında kaldı
11:18 Nusret Mayın gemisi, TCG Alemdar gemisini boğaz geçişinde böyle selamladı
11:03 Tekirdağ'da domuzlar tarlayı bastı
11:01 Kızılay'da değişim devam ediyor