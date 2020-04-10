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Fındıklılı kadınlar maske yaparken Lazca şarkı söyleyip klip çekti

- Fındıklılı kadınlar maske yaparken Lazca şarkı söyleyip klip çekti Rize'nin Fındıklı ilçesinde kadınlar evlerinde maske yaparken Lazca 'Evde Kal, İmeceye Katıl, Maske Üret' sözleriyle klip çekti.

10.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:50
- Fındıklılı kadınlar maske yaparken Lazca şarkı söyleyip klip çekti
RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde kadınlar evlerinde maske yaparken Lazca 'Evde Kal, İmeceye Katıl, Maske Üret' sözleriyle klip çekti. Klipte Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da evlerinde maske üretimi yapan kadınlara destek vererek klipte yer aldı.
Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Kent Konseyi ve Kadın ve Gençlik Meclisi işbirliğiyle Fındıklı halkının ücretsiz edinebilmesi için 'Evde Kal, İmeceye Katıl, Maske Üret' çağrısı yapmıştı. Çağrıya ses veren Fındıklılı ev kadınları yüzlerce maske yaparak Fındıklı halkına ücretsiz dağıtılmasını sağlıyor.
Rize'de Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Kent Konseyi, Kadın ve Gençlik Meclisi işbirliği ile Fındıklı halkının ücretsiz kullanımını sağlamak üzere "Evde Kal, İmeceye Katıl, Maske Üret" çağrısının ardından Fındıklılılar'ın evlerinde ürettiği maskeler halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı.
Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ise 'Fındıklı'da Meci Var' diyerek maske imecesine 'Heyamo' adlı şarkının sözlerini değiştirerek video klibiyle destek verdi. Fındıklılı kadınlar maske yaparken Lazca şarkı söyleyip klip çekti

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Fındıklı, Genel
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