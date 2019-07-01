01.07.2019 12:58
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Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları başladı

Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları başladı

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, 2019 yılı fındık rekoltesi tespit çalışmalarına bugün itibarıyla başlandığını söyledi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, 2019 yılı fındık rekoltesi tespit çalışmalarına bugün itibarıyla başlandığını söyledi.
Angın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlükleri koordinesinde Giresun Üniversitesi , Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı rekolte tespit komisyonunun kurulduğunu bildirdi.
Komisyonun bugün itibarıyla il geneldeki bahçelerde çotanak sayımları gerçekleştireceğini belirten Angın, saha çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Angın, ortaya çıkan verilerin toplanarak komisyon tarafından bir rapor haline getirileceğini ifade ederek, daha sonra bu raporun Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini vurguladı.
Türkiye 'de fındık rekoltesi tahmini Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanıyor.
Kaynak: AA
Giresun Üniversitesi , Giresun , Ekonomi

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