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Fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemeleri yarın başlıyor

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındıkta alan bazlı gelir desteklemeleri hak edişlerinin üreticilerin yarından itibaren hesaplarına yatmaya başlayacağını bildirdi.

19.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:48
Fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemeleri yarın başlıyor
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındıkta alan bazlı gelir desteklemeleri hak edişlerinin üreticilerin yarından itibaren hesaplarına yatmaya başlayacağını bildirdi.
Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin üreticilerin hesabına kimlik numaralarının son hanesine göre aktarılacağını belirtti.
Milletvekili Öztürk, diğer devlet bankalarından da herhangi bir komisyon bedeli ödemeden üreticilerin işlemlerini yapabileceklerini kaydetti.
Çiftçilerden koronavirüs sebebiyle alınan 14 kuralı unutmadan şubelerde bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeye özen gösterilmesini isteyen Öztürk, açıklamasında, "Zorunlu olmadıkça üreticilerimizin şubeleri kullanmamalarını, işlemlerini ATM ve dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmelerini önemle tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Cemal Öztürk, Milletvekili, AK Parti, Giresun, Politika

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